Tg1 | il ‘gran ballo’ delle conduzioni porta Giorgia Cardinaletti verso l’edizione delle 20

(Di sabato 18 giugno 2022)Dopo lo strano saluto di Francesco Giorgino, al Tg1 è successo di tutto. Anzi, è venuto fuori tutto, perché la bagarre all’interno del primo telegiornale d’Italia era già in corso. Dissidenti da una parte, il direttore Monica Maggioni dall’altra; in mezzo il “gran ballo”, tra retrocessioni “punitive”, promozioni “riparatorie” e valutazione di azioni legali. Facciamo il punto della situazione. I dissidenti sono coloro che hanno rifiutato di condurre la Rassegna Stampa del mattino: Francesco Giorgino, Emma D’Aquino e Laura Chimenti. Si è parlato anche di richieste di recupero ferie arretrate e certificati medici che giustificherebbero il no alle “alzatacce” di prima mattina. Apriti cielo! Il pugno di ferro della Maggioni si è abbattuto sui “disertori” della ...