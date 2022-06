Tessera Sanitaria scaduta? Meglio di quella nuova | ecco il perché

Leggi su leggilo

(Di sabato 18 giugno 2022) :non buttare mai questo tipo di documento. La, come forse tutti sanno, è un documento personale (sostituta del tesserino plastificato del codice fiscale) che hanno tutti i cittadini italiani che hanno il diritto prestazioni del Servizio sanitario nazionale. In molti non sanno L'articolo proviene da Leggilo.org.