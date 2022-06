Terrorismo, propaganda jihadista sul web: misura cautelare per egiziano (Di sabato 18 giugno 2022) Roma, 18 giu. (Adnkronos) - Faceva propaganda jihadista sul web, misura cautelare per un egiziano 37enne accusato di partecipazione a un'associazione con finalità di Terrorismo internazionale, ossia lo Stato Islamico, e addestramento con finalità di Terrorismo. Nell'ambito della cosiddetta “jihad della penna”, svolgeva la "mansione di combattente virtuale per conto dello Stato Islamico". L'attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma, trae origine due anni fa, dal particolare attivismo nel web da parte dell'indagato che, riferisce il Ros, "si prodigava nella consumazione e nel rilancio di materiale di propaganda jihadista a favore di una vasta comunità virtuale di utenti. Attività virtuale che rivestiva ... Leggi su iltempo (Di sabato 18 giugno 2022) Roma, 18 giu. (Adnkronos) - Facevasul web,per un37enne accusato di partecipazione a un'associazione con finalità diinternazionale, ossia lo Stato Islamico, e addestramento con finalità di. Nell'ambito della cosiddetta “jihad della penna”, svolgeva la "mansione di combattente virtuale per conto dello Stato Islamico". L'attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma, trae origine due anni fa, dal particolare attivismo nel web da parte dell'indagato che, riferisce il Ros, "si prodigava nella consumazione e nel rilancio di materiale dia favore di una vasta comunità virtuale di utenti. Attività virtuale che rivestiva ...

