Terrorismo, indagato 37enne egiziano per propaganda Jihadista sul web (Di sabato 18 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – I Carabinieri del Ros hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un 37enne, cittadino egiziano, per i reati di partecipazione a un’associazione con finalità di Terrorismo internazionale (lo Stato Islamico) e addestramento con finalità di Terrorismo. Il provvedimento è stato emesso dal gip del Tribunale di Roma, su richiesta della Procura. L’attività investigativa trae origine due anni fa, dal particolare attivismo nel web da parte dell’indagato, che si prodigava nella consumazione e nel rilancio di materiale di propaganda Jihadista a favore di una vasta comunità virtuale di utenti, attività virtuale che rivestiva particolare allarme in quanto lo stesso risultava segnalato, in quei mesi, assieme ad altro ... Leggi su ildenaro (Di sabato 18 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – I Carabinieri del Ros hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un, cittadino, per i reati di partecipazione a un’associazione con finalità diinternazionale (lo Stato Islamico) e addestramento con finalità di. Il provvedimento è stato emesso dal gip del Tribunale di Roma, su richiesta della Procura. L’attività investigativa trae origine due anni fa, dal particolare attivismo nel web da parte dell’, che si prodigava nella consumazione e nel rilancio di materiale dia favore di una vasta comunità virtuale di utenti, attività virtuale che rivestiva particolare allarme in quanto lo stesso risultava segnalato, in quei mesi, assieme ad altro ...

