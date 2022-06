Tennis | polizia irrompe in casa Thiem | “Pensavano stessi girando un porno”

Leggi su sportface

(Di sabato 18 giugno 2022) Dominicsi sta allenando a Traiskirchen (Austria) per cercare di trovare la forma migliore. L’ex numero tre del mondo non giocherà a Wimbledon ed ormai da tanto tempo è alle prese con problemi fisici, in primis al polso. Curioso l’episodio capitato alta, come da lui stesso raccontato. Mentre stavaun documentario sul suo recupero, infatti, laha fatto irruzione a causa dei troppi rumori pensando chestesseun film. A chiamarla i vicini. Questo il commento dell’austriaco sulla vicenda: “Non è la prima volta che mi succede. È sempre divertente e lo capisco, anche perché, a volte, quando mi alleno, urlo molto e faccio strani rumori”. SportFace.