Tennis: Polizia in casa Thiem per rumori 'Pensavano girassi un porno' (Di sabato 18 giugno 2022) L'austriaco è ancora alle prese con problemi al polso, salterà Wimbledon. ROMA - Dominic Thiem ha confermato che non giocherà a Wimbledon. Il Tennista austriaco, alla prese da un anno con problemi ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 18 giugno 2022) L'austriaco è ancora alle prese con problemi al polso, salterà Wimbledon. ROMA - Dominicha confermato che non giocherà a Wimbledon. Ilta austriaco, alla prese da un anno con problemi ...

Giornaleditalia : #italpresssport Tennis: Polizia in casa Thiem per rumori 'Pensavano girassi un porno' - sportface2016 : #Tennis | Polizia irrompe in casa #Thiem: 'Pensavano stessi girando un porno' - Fiodor1976 : quand'è che la smettiamo con il regalo alla maestra dell'asilo nido, alla maestra della scuola d'equitazione, di ca… -