Tennis: Naomi Osaka salterà Wimbledon per un infortunio (Di sabato 18 giugno 2022) Naomi Osaka non sarà al via del torneo di singolare femminile di Wimbledon 2022, che scatterà dal prossimo lunedì 27 giugno. A renderlo noto è stata la stessa Tennista giapponese che in un tweet ha scritto: “Il mio tendine di Achille non va ancora bene, quindi ci vediamo la prossima volta”. Il forfait è quindi definitivo e arriva dopo che, nelle ultime settimane, la stessa Osaka aveva palesato alcuni dubbi circa la sua partecipazione al torneo, dal momento che il board di Wimbledon aveva ufficializzato la mancata partecipazione dei Tennisti russi e bielorussi. Il risultato migliore raggiunto dalla nipponica ai Championship resta quindi il terzo turno, centrato nel 2017 e nel 2018. Il suo palmares complessivo invece, a livello di tornei del Grande Slam, è composto da 4 ... Leggi su oasport (Di sabato 18 giugno 2022)non sarà al via del torneo di singolare femminile di2022, che scatterà dal prossimo lunedì 27 giugno. A renderlo noto è stata la stessata giapponese che in un tweet ha scritto: “Il mio tendine di Achille non va ancora bene, quindi ci vediamo la prossima volta”. Il forfait è quindi definitivo e arriva dopo che, nelle ultime settimane, la stessaaveva palesato alcuni dubbi circa la sua partecipazione al torneo, dal momento che il board diaveva ufficializzato la mancata partecipazione deiti russi e bielorussi. Il risultato migliore raggiunto dalla nipponica ai Championship resta quindi il terzo turno, centrato nel 2017 e nel 2018. Il suo palmares complessivo invece, a livello di tornei del Grande Slam, è composto da 4 ...

