Tennis, Berrettini torna in finale al Queen’s: l’azzurro cerca il bis dopo il trionfo dell’anno scorso (Di sabato 18 giugno 2022) Matteo Berrettini si è qualificato per la finale del Queen’s, torneo che ha già vinto lo scorso anno. Il Tennista romano ha battuto l’olandese Botic Van De Zandschulp in due set (6-4 6-3) in un’ora e 31 minuti di gioco. La semifinale tra i due è stata interrotta per circa venti minuti durante il secondo set, a causa della pioggia. «Di nuovo in finale al Queen’s? E’ incredibile, sono molto contento», ha commentato l’azzurro Berrettini. Sui problemi dovuti al maltempo ha detto: «Le condizioni nel Regno Unito sono queste, si sa. Alla fine sono stato pronto quando lo dovevo essere, vediamo domani». In finale Berrettini affronterà il vincente del match tra Marin Cilic e Filip ... Leggi su open.online (Di sabato 18 giugno 2022) Matteosi è qualificato per ladel, torneo che ha già vinto loanno. Ilta romano ha battuto l’olandese Botic Van De Zandschulp in due set (6-4 6-3) in un’ora e 31 minuti di gioco. La semitra i due è stata interrotta per circa venti minuti durante il secondo set, a causa della pioggia. «Di nuovo inal? E’ incredibile, sono molto contento», ha commentato. Sui problemi dovuti al maltempo ha detto: «Le condizioni nel Regno Unito sono queste, si sa. Alla fine sono stato pronto quando lo dovevo essere, vediamo domani». Inaffronterà il vincente del match tra Marin Cilic e Filip ...

Pubblicità

SuperTennisTv : Ma quanto ci piace questo rovescio ad una mano di Berrettini?! ?? #tennis - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS ATP QUEEN'S, BERRETTINI IN SEMIFINALE Battuto l'americano Tommy Paul 6-4, 6-2 #SkySport #SkyTennis #ATPQueens #Berrettini - Agenzia_Ansa : FLASH | Tennis: Matteo Berrettini è in finale al torneo del Queen's. #ANSA - repubblica : Berrettini batte anche Van de Zandschulp e torna in finale al Queen's [di Jacopo Manfedi] - fanpage : Matteo #Berrettini non si aspettava certo di ricevere una proposta di matrimonio dopo aver vinto la semifinale del… -