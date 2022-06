Tennis: Berrettini in finale nel torneo del Queen’s (Di sabato 18 giugno 2022) Matteo Berrettini vola in finale al torneo del Queen's. Il 26enne Tennista romano non si ferma più: si qualifica per la finale del 'Cinch Championships', Atp 500 dotato di un montepremi di 2.134.520 euro che si sta disputando sull'erba dello storico Queen's Club di Londra, in Gran Bretagna L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 18 giugno 2022) Matteovola inaldel Queen's. Il 26enneta romano non si ferma più: si qualifica per ladel 'Cinch Championships', Atp 500 dotato di un montepremi di 2.134.520 euro che si sta disputando sull'erba dello storico Queen's Club di Londra, in Gran Bretagna L'articolo proviene da Firenze Post.

