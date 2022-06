Tennis, Berrettini ci riprova: il romano è in finale al Queen’s (Di sabato 18 giugno 2022) Londra – In finale al Queen’s, ancora una volta. Matteo Berrettini non si ferma e sull’erba del torneo londinese, storico appuntamento che avvicina allo slam di Wimbledon, potrà difendere il titolo vinto a giugno dello scorso anno. Il Tennista top player azzurro, n.10 del ranking e secondo favorito dell’Atp 500 britannico, non si è lasciato sfuggito l’occasione di poter bissare il successo del 2021 e in una semifinale pure infastidita dalla pioggia (match cominciato con 45 minuti di ritardo e sospeso durante il secondo set) ha giocato la sua carta migliore, il servizio, per eliminare l’olandese Botic van de Zandschulp, n.29 al mondo, battuto in due set con il punteggio di 6-4 6-3, in un’ora e mezza di gioco. Ora dovrà vedersela con il serbo Filip Krajinovic che ha superato con un doppio 6-3 il croato ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 18 giugno 2022) Londra – Inal, ancora una volta. Matteonon si ferma e sull’erba del torneo londinese, storico appuntamento che avvicina allo slam di Wimbledon, potrà difendere il titolo vinto a giugno dello scorso anno. Ilta top player azzurro, n.10 del ranking e secondo favorito dell’Atp 500 britannico, non si è lasciato sfuggito l’occasione di poter bissare il successo del 2021 e in una semipure infastidita dalla pioggia (match cominciato con 45 minuti di ritardo e sospeso durante il secondo set) ha giocato la sua carta migliore, il servizio, per eliminare l’olandese Botic van de Zandschulp, n.29 al mondo, battuto in due set con il punteggio di 6-4 6-3, in un’ora e mezza di gioco. Ora dovrà vedersela con il serbo Filip Krajinovic che ha superato con un doppio 6-3 il croato ...

