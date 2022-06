Pubblicità

ada_cotugno : Entro la fine di ottobre il Manchester United dovrà affrontare Liverpool, Arsenal, Manchester City, Tottenham e Che… - Delu90Inter : @totofaz @Lorenzo11122 @eltucusalamanca Dici? Con quali soldi? Dovrebbe cedere De Ligt. Dici che il suo mentore Ten… - Gianfra12198016 : @BDrummm @matteo26040969 @GoalItalia Il tutto x dire bisogna cambiare....se nn vogliamo morire....guardiola klopp e… - Luissss97 : @HaugeFan Speriamo, sono nove anni che sono un circo Mi fido di Ten Hag - CarmineEnzini : @DoctorM77 Siamo fermi al 2015. Anche i calciatori accostati sono sempre gli stessi.imho ci vuole un coach stranier… -

Corriere dello Sport

La Juve potrebbe avere una preoccupazione in meno per il futuro di De Ligt . Il Manchester United , secondo il Guardian , avrebbe già il duo titolare al centro della difesa e andrebbe a caccia solo di ...Se il Manchester United rimane dunque un'ipotesi attuale - per quanto l'allenatore appena insediatosiprilivegi il profilo di Frenkie de Jong del Barcellona - attenzione alla possibile ... “Ten Hag: Varane-Maguire centrali titolari”, lo United abbandona De Ligt Il Guardian fa sapere che l'allenatore olandese ha scelto la coppia di difensori e dunque necessita di un terzo, non un big, per fare concorrenza ai due. La Juve ha un contendente in meno per il suo d ...Cristiano Ronaldo potrebbe già dire addio al Manchester United: dopo la Juventus, la Serie A torna a sognare il suo ritorno ...