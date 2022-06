Tavernola | riaperta dopo 15 mesi la strada per Parzanica

Leggi su bergamonews

(Di sabato 18 giugno 2022). Un’attesa lunga 15, ma alla fine la pazienza dei cittadini non è stata vana: la bretella che collegaè stata finalmente. Chiusal’allarme per la frana del monte Saresano, lache unisce la sp 78via Cambianica conè stata sottoposta neia lavori per la messa in sicurezza, in particolare l’installazione di reti paramassi. Venerdì il sindaco Joris Pezzotti ha dato ai tavernolesi l’annuncio che da tempo aspettavano: “Si comunica che in seguito al sopralluogo effettuato alla presenza del tecnico, del geologo e della ditta esecutrice dei lavori, gli stessi risultano terminati. Il geologo nelle prossime ore consegnerà al Comune il nullaosta che ...