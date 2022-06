(Di sabato 18 giugno 2022) foto di Francesco Grecosarà in concerto il prossimo 23alle ore 21 pressodi(viale Dei Giusti della Farnesina n.6) perre per la prima volta dal vivo il nuovo album “”. Ad accompagnarla saranno 5 musicisti (Max Baldassarre alla batteria, Egidio Marchitelli alle chitarre, Luciano Zanoni al pianoforte, Simone Salza al sax e Nicolò Pagani al basso) ed alcuni ospiti speciali con cui condividerà il palco. Il sound ditrae ispirazione dai suoni della musica mediterranea e in concerto li contaminerà con influenze soul, jazz, r&b. Le canzoni in scaletta fanno parte dell’album “” che sarà disponibile in vinile. ...

Lopinionista : Tarsia presenta 'Luna Park' a Officina Pasolini a Roma il 23 giugno -

