Svaniti i grillini | il Pd riesuma l’Ulivo anziché costruire l’alternativa al bipopulismo

(Di sabato 18 giugno 2022) Parafrasando Nanni Moretti («No, il dibattito no», da “Io sono un autarchico”): no,no. Va bene la nostalgia canaglia simil-leopardiana di quando si era giovani («Silvia rimembri ancora quel tempo della tua vita mortale»), ma forse Enrico Letta prima di ritirare fuori una pur nobile mummia politica di 26 anni fa dovrebbe pensarci due volte, perché è come se a un diciottenne degli anni Settanta si fosse proposto il Fronte Garibaldi o a una ragazza del 2000 il compromesso storico. Ma fuor di facezia, il punto non è di marketing politico (seppure sentire qualche consulente non sarebbe un male), ma di strategia.– va ricordato ai più giovani – fu la coalizione di centrosinistra inventata da Romano Prodi e Arturo Parisi alle politiche del 1996 contro il Polo per le libertà di Silvio Berlusconi, Gianfranco Fini e Pierferdinando Casini (la ...