Supplenze GPS, Uil Scuola Lazio chiede che le nomine siano effettuate in presenza in scuole polo

Il Segretario generale della Uil Scuola Lazio, Saverio Pantuso, scrive all'USR Lazio per mostrare "la nostra preoccupazione riguardo alle fasi relative alla corretta valutazione di titoli/servizi ed alle operazioni di nomina degli aspiranti candidati" in riferimento alle GPS 2022/23, 2023/24.

