Pubblicità

73deva73 : Ma vogliamo parlare del disastro del 110% costruito da quei scappati di casa del #M5merde ? Ah no siete presi sul… - infoiteconomia : Il Superbonus 110% è finito? Scatta la rivolta: una valanga di ricorsi in arrivo -

corriereadriatico.it

PESARO - Famiglie sul lastrico e imprese edili in fallimento per troppi lavori. E' il paradosso del successo delcon la detrazione al 110%. A scatenare la tempesta perfetta, il report dell'Enea. Per l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, a fine ...Molte salteranno a causa del flop del, che le ha portate a indebitarsi prima che il ... Gli italiani sono pavidi conservatori, per fortuna, e per ora laserpeggia solo tra ... Superbonus, rivolta dei ponteggi contro il rischio fallimento. C'è chi si è già rivolto agli avvocati e ai commercialisti per dare battaglia legale Il chiarimento è arrivato nel corso dello speciale di Telefisco. Castelli (Mef): «Mi auguro che in manovra ci siano le risorse per tagliare l’Irap» ...“Siamo assolutamente in linea con le preoccupazioni espresse oggi dalla neo Presidente Ance, Federica Brancaccio, sui rischi che sta correndo il nostro settore per il combinato tra gli effetti della ...