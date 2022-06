Sulla tv russa appaiono due veterani Usa catturati in Ucraina | il messaggio dell’ex sergente Drueke alla madre | «Sono vivo» – I video

(Di sabato 18 giugno 2022)apparsitvRussia Today i primi duedell’esercito americano che sarebbero statidall’esercito di Mosca in, dove si erano arruolati per combattere per Kiev a nord di Kharkiv. Ieri 17 giugno, sui social russi era stata diffusa la foto di Alexandere Andy Huynh sul retro di un camion, con le mani legate dietro la schiena. Sul canale Telegram del giornalista di Rt, Kopp Kocapes, è apparso undiche manda una suafamiglia per rassicurarli sulle sue condizioni: «Mamma, voglio solo farti sapere chee che spero di tornare a casa al più presto». ...

Pubblicità

Corriere : Il dibattito surreale sulla tv russa: «Li impicchiamo o li squartiamo?» - Enrico43900075 : RT @berardino: La Russia ha dimezzato il gas per l'italia,nessuna ripercussione sulla vita di tutti i giorni anche grazie a questi signori… - TCZehraGunes : 'Stiamo normalizzando la situazione economica passo dopo passo. <...> Previsioni disastrose sulla Le prospettive de… - marcogaius : RT @francescagraz1: Lo spaventoso (dis)ordine mondiale che immagina Putin I punti salienti del discorso del capo del Cremlino sulla fine d… - francescagraz1 : RT @francescagraz1: Lo spaventoso (dis)ordine mondiale che immagina Putin I punti salienti del discorso del capo del Cremlino sulla fine d… -

RaiNews

... noi occidentali non siamo riusciti a suscitare una sufficiente solidarietà attorno alla linea di condanna dell'aggressione. Perfino la Turchia si è astenutamozione delle Nazioni Unite. ......mentre l'Europa in particolare è alle prese con il taglio delle forniture di gas dalla... gli Stati Uniti si sono dichiarati il messaggero di DioTerra, che non ha obblighi, ma solo ... Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 114 Gas, nuovi tagli dalla Russia: i prezzi salgono in Italia. Gazprom che ha nuovamente ridotto i flussi del gas attraverso Nord Stream ...Partiamo dall'inizio. Da dove nasce l'espressione che continuano a ripetere i TG: "Mosca ha tagliato a metà le forniture di gas all'Italia" E' presto ...