Sul Giornale gli intrighi del Milan: Maldini non ha rinnovato perché Elliott non ha gradito la sua intervista (Di sabato 18 giugno 2022) La vicenda Maldini comincia a fare capolino sui giornali. Franco Ordine ne scrive sul Giornale con un pezzo titolato “Milan tra due fuochi – La «melina» per Maldini e in difesa su RedBird. Nulla sui rinnovi dei dirigenti. Indiscrezioni sul club: minoranza in cda, 200 milioni a Cardinale”. Ordine scrive che non sembra che sia stato il Milan a vincere lo scudetto ma l’Inter. Tante, troppe, le nubi addensate sui rossoneri. La realtà fattuale è la seguente: Maldini e Massara continuano a lavorare (i colloqui per Florenzi e Messias lo confermano) e scherzano sulla scadenza del pass dal 1° luglio. Dal fronte interno infine si garantisce che quando ci sarà l’annuncio e la spiegazione a latere si capirà tutto. Sarà, nel frattempo un minimo di danni collaterali è stato arrecato al clima ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 18 giugno 2022) La vicendacomincia a fare capolino sui giornali. Franco Ordine ne scrive sulcon un pezzo titolato “tra due fuochi – La «melina» pere in difesa su RedBird. Nulla sui rinnovi dei dirigenti. Indiscrezioni sul club: minoranza in cda, 200 milioni a Cardinale”. Ordine scrive che non sembra che sia stato ila vincere lo scudetto ma l’Inter. Tante, troppe, le nubi addensate sui rossoneri. La realtà fattuale è la seguente:e Massara continuano a lavorare (i colloqui per Florenzi e Messias lo confermano) e scherzano sulla scadenza del pass dal 1° luglio. Dal fronte interno infine si garantisce che quando ci sarà l’annuncio e la spiegazione a latere si capirà tutto. Sarà, nel frattempo un minimo di danni collaterali è stato arrecato al clima ...

