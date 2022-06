Steward e piani anti alcol contro movida selvaggia | il prefetto detta le regole a locali | stabilimenti balneari e Comune

(Di sabato 18 giugno 2022) PESARO - Stretta delTommaso Ricciardi allaica e violenta. Stabilite in seno al Comitato di Ordine e Sicurezza Pubblica le misure per contenere e arginare situazioni 'borderline' ...

I gestori di stabilimenti balneari e bar nelle serate con feste a tema e musica, dovranno d'ora in poi far presidiare i propri locali da '' privati, regolarmente iscritti nelle liste ...... Steward e piani anti alcol contro movida selvaggia, il prefetto detta le regole a locali, stabilimenti balnear PESARO - Stretta del prefetto Tommaso Ricciardi alla movida alcolica e violenta. Stabilite in seno al Comitato di Ordine e Sicurezza Pubblica le misure per contenere e arginare ...