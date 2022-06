Star Trek | da oggi su Sky Cinema il canale dedicato alla saga fantascientifica

Pubblicità

Su Sky e NOW a giugno atterra l'astronave Enterprise: da sabato 18 a domenica 26 giugno Sky Cinema Collection (canale 303) si trasforma in Sky Cinema, un canale interamente dedicato alla saga cinematografica dell'universo fantascientifico nato dall'immaginazione di Gene Roddenberry. Dopo il debutto nel 1966 con la serie tv, il mondo di ...(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)- Il futuro ha inizio Dal regista di "Wars - Il risveglio della forza", J. J. Abrams, il reboot di un'altra leggendaria saga di fantascienza ... Sky Cinema Star Trek, dal 18 al 26 giugno arriva il canale interamente dedicato alla saga Star Trek su Sky la collezione completa dei film, la programmazione al canale 303 di Sky Cinema, i film on demand e su NOW ...Simon Pegg ha parlato di Star Trek 4 spiegando che c'è un ultimo scoglio da superare prima dell'inizio delle riprese.