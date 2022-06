Stampa e Palazzo | la crisi del M5s e il caso Verona

Leggi su agi

(Di sabato 18 giugno 2022) AGI - Il confronto nel M5s, con la contrapposizione tra il presidente Conte e il ministro degli Esteri Di Maio. Ma anche il, con le divisioni nel centrodestra in vista del ballottaggio per le Comunali. Sono questi i temi in primo piano sulle pagine di politica dei quotidiani in edicola oggi. La Repubblica La Russia taglia il gas a tutta Europa. Governo in allerta, ipotesi razionamenti. Stoccaggi per l'inverno difficili da riempire, martedì si riunirà il comitato d'emergenza. E sul treno di ritorno da Kiev Draghi incalza Scholz: “Subito un tetto al prezzo”. Armi all'Ucraina, Di Maio avvisa i 5S. Lo stop di Grillo sul limite di mandati. Il ministro: “Non disallineare l'Italia da Nato e Ue”. Ma non c'è intesa sull'atto da presentare il 21, quando Draghi parlerà al Senato. Il romanzesco tramonto del M5s con la rissa tutti contro tutti. Liti ...