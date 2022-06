Spia russa cerca di entrare in Olanda | le autorità | «Ha provato a rubare informazioni sui crimini di guerra»

(Di sabato 18 giugno 2022) Dietro lacombattuta in Ucraina ce n'è una di spionaggio. E la Russia è pronta a tutto perre di estorcerepreziose per il conflitto in corso. Una...

Pubblicità

ilpost : I servizi segreti dei Paesi Bassi (AIVD) hanno detto di aver scoperto una spia militare russa mentre tentava di inf… - ilpost : La persona individuata si chiama Sergey Vladimirovich Cherkasov e ha 36 anni, ma negli ultimi dieci anni aveva viss… - ilpost : Una spia russa ha provato a infiltrarsi nella Corte penale internazionale? - ilgiornale : Secondo quanto ricostruito dalle autorità olandesi la spia voleva infiltrarsi presso la Cpi spacciandosi per uno st… - alessan75877023 : RT @Libero_official: La clamorosa vicenda di Viktor Muller Ferreira: vero nome, Sergey #Cherkasov, spia russa in Olanda -

Laera un ufficiale 36enne dei servizi militari del Gru, i servizi segreti russi, Sergey Vladimirovich Cherkasov , che aveva usato un passaporto falso brasiliano per ottenere un tirocinio presso ...in Olanda, chi è Il russo, identificato come Sergey Vladimirovich Cherkasov, 36 anni, è volato nei Paesi Bassi ad aprile utilizzando un'elaborata storia di copertura costruita negli ultimi ...Secondo quanto ricostruito dalle autorità olandesi la spia voleva infiltrarsi presso la Cpi spacciandosi per uno stagista. La Russia parla di fake news ...Lo hanno riferito i servizi d'intelligence olandesi (Aivd), che avevano individuato l'uomo e lo hanno fermato al suo arrivo all'aeroporto di Schipol ad Amsterdam. Secondo l'Aivd l'agente russo poteva ...