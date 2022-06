Spalletti: ''Costruzione dal basso tanto criticata? In futuro il portiere farà il centrocampista e ....'' (Di sabato 18 giugno 2022) Spalletti: ''La Costruzione dal basso tanto criticata? In futuro vedrete che il portiere farà il centrocampista aggiunto e che giocherà fuori dalla lunetta dell’area di rigore” Raggiunto da Sky, nel corso di “Calciomercato - L’Originale”, a Montaione, in provincia di Firenze, Luciano Spalletti ha parlato del Napoli, degli obiettivi, delle aspettative. "La piazza merita squadra di livello" “Quando alleno una squadra, per me i miei calciatori sono tutto. -prosegue Spalletti - Quello che può fare la differenza per noi è la passione infinita della città per questi colori e bisogna stare al gioco, prendendosi le responsabilità che vuole la piazza, che merita una squadra di alto livello. Se mi aspetto che ... Leggi su terzotemponapoli (Di sabato 18 giugno 2022): ''Ladal? Invedrete che ililaggiunto e che giocherà fuori dalla lunetta dell’area di rigore” Raggiunto da Sky, nel corso di “Calciomercato - L’Originale”, a Montaione, in provincia di Firenze, Lucianoha parlato del Napoli, degli obiettivi, delle aspettative. "La piazza merita squadra di livello" “Quando alleno una squadra, per me i miei calciatori sono tutto. -prosegue- Quello che può fare la differenza per noi è la passione infinita della città per questi colori e bisogna stare al gioco, prendendosi le responsabilità che vuole la piazza, che merita una squadra di alto livello. Se mi aspetto che ...

