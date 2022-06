Sono 800 i positivi al Covid oggi nelle Marche. Cresce l'incidenza. Individuati i primi casi delle nuove varianti Omicron, più contagiose /... (Di sabato 18 giugno 2022) ANCONA - oggi, sabato 18 giugno , Sono 800 i positivi al Covid (ieri erano stati 824) nelle Marche , con una percentuale di positività del 36% (ieri 37,59%) su 2.226 tamponi (ieri 2.194) diagnostici ... Leggi su corriereadriatico (Di sabato 18 giugno 2022) ANCONA -, sabato 18 giugno ,800 ial(ieri erano stati 824), con una percentuale dità del 36% (ieri 37,59%) su 2.226 tamponi (ieri 2.194) diagnostici ...

Pubblicità

G_End_Inter11 : @picciale80 @CieloGore104 @LIL_CRISTO Ma sono ironico, per me puoi pesare anche 800 kg, ma non puoi dire che non puoi non piacermi - LBaccio : Sono quasi 800 a testa. ?? Ma che cazzo ci fate, la mangiate?? - little_freakHS : idealmente nell’800 ma sono troppo indipendente per pensare di accettare la condizione delle donne in quel periodo - OfficiaLucio : @antonio_bordin Il futuro è quello. I carburanti fossili sono il passato appoggiato da le major che le sfruttano. L… - zagreus39922475 : @AlessandroFusi9 Appunto. Sono riusciti a ripristinare il laissez-faire, che andava bene giusto nell'800, ed il ris… -