Sollevamento pesi, Campionati Italiani Assoluti 2022: Nino Pizzolato, Giulia Imperio e Mirko Zanni grandi protagonisti nel day-1 (Di sabato 18 giugno 2022) La prima giornata dei Campionati Italiani Assoluti di pesistica olimpica 2022 è andata in archivio al Crowne Plaza di San Donato Milanese con l’assegnazione di dodici titoli nazionali (6 per sesso), in attesa del day-2 previsto domani che chiuderà la manifestazione. Il grande protagonista è stato indubbiamente AntoNino Pizzolato, reduce dal trionfo europeo di Tirana con annesso record mondiale nei -89 kg, capace di dominare la competizione odierna pur senza rischiare niente soprattutto nello slancio per preservarsi in vista dei Giochi del Mediterraneo. Il fenomeno siciliano classe 1996 si è messo al collo la medaglia d’oro con 370 kg complessivi (a 22 kg dal personal best), frutto di uno strappo da 170 kg e di uno slancio da 200 kg. Day-1 in cui è salito in pedana ... Leggi su oasport (Di sabato 18 giugno 2022) La prima giornata deidistica olimpicaè andata in archivio al Crowne Plaza di San Donato Milanese con l’assegnazione di dodici titoli nazionali (6 per sesso), in attesa del day-2 previsto domani che chiuderà la manifestazione. Il grande protagonista è stato indubbiamente Anto, reduce dal trionfo europeo di Tirana con annesso record mondiale nei -89 kg, capace di dominare la competizione odierna pur senza rischiare niente soprattutto nello slancio per preservarsi in vista dei Giochi del Mediterraneo. Il fenomeno siciliano classe 1996 si è messo al collo la medaglia d’oro con 370 kg complessivi (a 22 kg dal personal best), frutto di uno strappo da 170 kg e di uno slancio da 200 kg. Day-1 in cui è salito in pedana ...

