Slovacchia-Italia in tv | data | orario e diretta streaming Europei Under 19 2022

La data, l'orario, la diretta tv e streaming di Slovacchia-Italia, match valevole per la seconda giornata della fase a gironi degli Europei Under 19 2022. In assenza della grande manifestazione per le Nazionali maggiori, i giovanissimi azzurrini sono pronti a scendere in campo per provare a conquistare il titolo continentale di categoria. La partita andrà in scena nella giornata di martedì 21 giugno alle ore 17:30 e sarà trasmessa in diretta su RaiSport+HD. RISULTATI e CLASSIFICHE IL REGOLAMENTO SportFace.

