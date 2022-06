Sky Cinema Star Trek | un canale interamente dedicato alla saga cinematografica

(Di sabato 18 giugno 2022) Su Sky e NOW a giugno atterra l’astronave Enterprise: da sabato 18 a domenica 26 giugno SkyCollection (303) si trasforma in dell’universo fantascientifico nato dall’immaginazione di Gene Roddenberry. Dopo il debutto nel 1966 con la serie tv, il mondo disi è ampliato nel corso dei decenni anche con 13 film, tutti in programmazione sul. I titoli saranno disponibili anche in streaming su NOW e on demand su Sky.È il 1979, 12 anni dopo...

SkyTG24 : Addio a Jean-Louis Trintignant. Da Il Sorpasso ad Amour, i suoi film più famosi

Sempre alil dramma esistenziale "Alla vita" di Stephane Freiss con Riccardo Scamarcio e Lou de Laâge, una sorta di "Unorthodox" (Netflix) in salsa franco - pugliese. Infine, sue Now i ......premiata dai Giornalisti cinematografici con il Nastro europeo - spiega a nome del direttivo nazionale Sngci la presidente Laura Delli Colli - è tra le attrici italiane più amate non solo dal... Sky Cinema Star Trek: dal 18 al 26 giugno, un canale interamente dedicato alla saga cinematografica L'attore italiano protagonista della serie Sky "Blocco 181" e prossima new entry nel cast della nuova stagione di Boris, ci è venuto a trovare in redazione per raccontarci la sua carriera e le sue ...Ha poi trovato Haneke per il ruolo di un vecchio borghese suicida in 'Happy End', in concorso a Cannes nel 2017. (askanews) - Gigante del cinema francese, Jean-Louis Trintignant è morto il 17 giugno a ...