Siccità, ok rilascio acqua da idroelettrici: è Sos raccolti nelle campagne lombarde (Di sabato 18 giugno 2022) In uno scenario di profonda crisi idrica è importante agire subito per cercare di salvare le coltivazioni in campo È quanto afferma la Coldiretti Lombardia nel commentare positivamente l'impegno dei produttori idroelettrici nel rilasciare un totale di 4 milioni di metri cubi di acqua al giorno per il bacino dell'Adda e quasi un milione per il bacino dell'Oglio annunciato dall'assessore regionale a enti locali, Montagna e risorse energetiche. "nelle campagne è emergenza Siccità e c'è grande preoccupazione per il calo delle rese delle coltivazioni, dall'orzo al frumento, dai foraggi al mais – afferma Paolo Carra, vicepresidente di Coldiretti Lombardia – Accogliamo quindi con soddisfazione questa decisione che sblocca almeno in parte il rilascio dell'acqua dagli invasi ...

