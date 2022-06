Pubblicità

papito1492 : @guerriero1973 @agatamicia A proposito di domande(il fatto che ella ti abbia bloccato mi preoccupa non poco). Sei m… - InfoAtac : @sydbarrett76 Siamo spiacenti, ma la linea non è gestita da atac, per info ti giriamo a @romamobilita - BenjogattoLaura : RT @DuomodiMilano: ??COMUNICAZIONE URGENTE! ?? Siamo spiacenti di comunicare che l'apertura serale delle Terrazze del #DuomodiMilano previst… - WebPoste : @melba_ramona Siamo spiacenti ma qui forniamo assistenza per la registrazione al sito - ADM_assdemxmi : RT @DuomodiMilano: ??COMUNICAZIONE URGENTE! ?? Siamo spiacenti di comunicare che l'apertura serale delle Terrazze del #DuomodiMilano previst… -

Gazzetta del Sud

Non visualizzi questo contenuto! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram , clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie Rins: 'Lavorerò per tornare ad Assen' ...Non visualizzi questo contenuto! Per poter visualizzare questo contenuto Twitter , clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie “Siamo spiacenti, manca il personale” e Gardaland chiude 13 attrazioni Lo stop anticipato scatterà da domani, domenica 19 giugno. "Siamo estremamente dispiaciuti per la delusione causata da questa situazione che è temporanea e che contiamo di risolvere al più ...Problemi per l’app di Poste Italiane, che tra le altre cose serve anche per prenotare la visita agli sportelli degli uffici, saltando la fila. Il problema, ad ogni modo, non è circoscritto solamente a ...