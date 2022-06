"Siamo spiacenti, manca il personale" e Gardaland chiude 13 attrazioni (Di sabato 18 giugno 2022) Chiusura anticipata per alcune attrazioni a Gardaland , a causa della difficoltà nel reperire personale. La mancanza di lavoratori stagionali ha costretto la direzione del più grande parco ... Leggi su gazzettadelsud (Di sabato 18 giugno 2022) Chiusura anticipata per alcune, a causa della difficoltà nel reperire. Lanza di lavoratori stagionali ha costretto la direzione del più grande parco ...

Pubblicità

papito1492 : @guerriero1973 @agatamicia A proposito di domande(il fatto che ella ti abbia bloccato mi preoccupa non poco). Sei m… - InfoAtac : @sydbarrett76 Siamo spiacenti, ma la linea non è gestita da atac, per info ti giriamo a @romamobilita - BenjogattoLaura : RT @DuomodiMilano: ??COMUNICAZIONE URGENTE! ?? Siamo spiacenti di comunicare che l'apertura serale delle Terrazze del #DuomodiMilano previst… - WebPoste : @melba_ramona Siamo spiacenti ma qui forniamo assistenza per la registrazione al sito - ADM_assdemxmi : RT @DuomodiMilano: ??COMUNICAZIONE URGENTE! ?? Siamo spiacenti di comunicare che l'apertura serale delle Terrazze del #DuomodiMilano previst… -