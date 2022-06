Serena Rossi | chi è il fidanzato Davide Devenuto | “Siamo perfetti insieme”

(Di sabato 18 giugno 2022)e ill’attoresono una delle coppie più amate con alle spalle dodici anni di relazione. La loro storia procede a gonfie vele coronata dalla nascita nel 2016 del piccolo Diego.si sono incontrati per la prima volta nel 2008 sul set di Un Posto Al Sole, soap che hanno condiviso nel quale hanno interpretato i personaggi di Carmen Catalano ed Andrea Pergolesi. I tredici anni di differenza non sono stati un ostacolo alla nascita della storia nella quale la protagonista di Mina Settembre è stata la prima a farsi avanti, per poi sfociare in una convivenza. I due hanno superato anche una crisi che li ha separati per un anno, superato il quale sono divenuti genitori del ...

Pubblicità

infoitcultura : Serena Rossi stupisce e racconta tutta la verità sulla sua vita privata e sul 'matrimonio saltato' - infoitcultura : Serena Rossi: 'Sento la tristezza e cerco di non farla pesare' - Luxgraph : Serena Rossi: 'Sento la tristezza e cerco di non farla pesare' - zazoomblog : “Sento la tristezza”: Serena Rossi a cuore aperto c’entra suo figlio - #“Sento #tristezza”: #Serena #Rossi - infoitcultura : Serena Rossi, 27 settimane lontana dal figlio: 'E' stato difficile' -

Alla conduzione due artisti molto amati dal pubblico, Lillo e. Ospite d'eccezione della serata John Malkovich, insieme al duo di perfomers Igudesman e Joo. Lo show era andato in onda il ...Sono passati quasi 20 anni dalla sua esplosione, giovanissima, in Un Posto al Sole nel ruolo della riccioluta Carmen dall'ugola d'oro, e la carriera dinon conosce soste. Dopo il grande successo di Mina Settembre (le riprese della seconda stagione sono terminate a maggio), per cui ha da poco ritirato La Pellicola d'Oro, l'abbiamo vista ...Il bambino ed il compagno della Rossi, l'attore Davide Devenuto, sono rimasti invece a Roma, portando avanti la routine quotidiana, fatta di scuola, lavoro e socialità. Serena… Leggi ...Danza con me (replica): il cast (ballerini) dello show di Roberto Bolle in onda in prima serata sabato 18 giugno 2022 su Rai 1 ...