Selvaggia Lucarelli e il focus sul corpo di Vanessa Incontrada | “Quanto vi schifo”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di sabato 18 giugno 2022) Quando ieriè salita sul palco a Napoli, durante la serata evento con Gigi d’Alessio, il pubblico ha intonato le note di Sei bellissima. Una dimostrazione di affetto per l’attrice. Oggi inevitabilmente, di tutto questo si è parlato su siti di tv, gossip e non solo. E le foto di, nel suo abito a fiori, hanno fatto il giro dei social, con i commenti di chi, ancora una volta, metteva in evidenza la sua fisicità, con complimenti certo, ma dimenticando che a volte, si può anche non parlare di bellezza, ma della bravura di una donna. Una cosa che ha fatto notare questa mattina, che già si era espressa qualche giorno fa, dopo le foto pubblicate su Nuovo, su questa tematica. Ildella donna al centro di un ...