“Sei dipendente? Che ca**o parli allora” Brunetta si scaglia così contro un lavoratore | ora si dimetta da ministro Video

Roma, 18 giu – così Renato Brunetta tratta i lavoratori italiani. Parole inaccettabili di un ministro del fantomatico "governo dei migliori", pronunciate durante un comizio elettorale lo scorso 10 giugno per le elezioni comunali a Mira, in Veneto. Il Video al riguardo è diventato virale sui social nelle ultime ore, generando una comprensibile indignazione. "Ah sei un dipendente? E cosa chiede il tuo datore di lavoro?", domanda Brunetta con tono stizzito a uno dei pochi presenti al suo comizio. Replica: "Prova a chiedere a lui". Il ministro a quel punto si inalbera ancora di più e tira fuori un indecoroso: "Perché ca..o parli allora?".

