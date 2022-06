“Sei bellissima” | Vanessa Incontrada se ne frega delle critiche e travolge Napoli

Leggi su dilei

(Di sabato 18 giugno 2022) “Sei”. Così, con un coro di grande impatto,ha voluto dare il suo sostegno a, dopo le polemiche e leche ci sono state per le sue foto in bikini. La conduttrice, che è stata ospite al concerto di Gigi D’Alessio per festeggiare trent’anni di carriera, ha ricevuto affetto, supporto, elogi. Ma non ne ha bisogno.al concerto di Gigi D’Alessio: oltre leNon è facile affrontare le, superarle, e persino “digerirle”. C’è chi non riesce ad andare oltre, e chi invece stupisce etutti:è riuscita davvero a spegnere una polemica con un gesto forte, deciso, inimmaginabile. In occasione del ...