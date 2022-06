Seduzione pericolosa | un giallo perfetto come li sapevano fare negli anni ' 80

(Di sabato 18 giugno 2022)Con Al Pacino, Ellen Barkin e John Goodman. Regia di Harold Becker. Produzione USA 1989. Durata: 1 ora e 53 minuti LA TRAMA Tre uomini vengono uccisi. In comune avevano il fatto di essersi rivoltiultimi tempi a un annuncio per cuori solitari. Mentre indaga il poliziotto Al Pacino si innamora di una bionda attizzosa. Sorge un problema. Da vari indizi è possibile dedurre che forse è stata la bionda a far fuori i tre. E per Pacino si prepari analogo destino. PERCHÈ VEDERLO Perché è unfattoDio comanda. Elimolto bene'80. Funziona tutto. Da Al Pacino che ci dà un bel ritratto di stazzonato e problematico piedipiatti. A Ellen Barkin nella migliore ...

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)