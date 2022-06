“Sconfitta meritata”: Mondiali, benzina sul fuoco in casa Italia (Di sabato 18 giugno 2022) Per l’Italia quella partita è una ferita ancora aperta. Le dichiarazioni della meteora sui Mondiali non faranno piacere ai tifosi azzurri. Il Mondiale che tra qualche mese si disputerà in Qatar è il secondo consecutivo senza l’Italia. La squadra del CT Mancini dopo l’incredibile eliminazione per mano della Macedonia del Nord ha fallito, dopo Russia Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 18 giugno 2022) Per l’quella partita è una ferita ancora aperta. Le dichiarazioni della meteora suinon faranno piacere ai tifosi azzurri. Il Mondiale che tra qualche mese si disputerà in Qatar è il secondo consecutivo senza l’. La squadra del CT Mancini dopo l’incredibile eliminazione per mano della Macedonia del Nord ha fallito, dopo Russia Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Pubblicità

serieAnews_com : ?? Ricordate #Ahn, il coreano che eliminò l'#Italia ai #Mondiali del 2002? L'ex calciatore torna su quella partita e… - 33Tigri : L’avevamo rimessa in piedi. C’ho creduto. Ma sconfitta meritata. Peccato. - monojuve : #GermaniaItalia con un altro portiere al posto di #Neuer finiva 5-4 e non 5-2 ??. Comunque, sconfitta meritata, che… - GiulioFanelli : @Azzurri Squadra senza idee e senza orgoglio. Sconfitta più che meritata. Finisce in goleata, la Germania è una sq… - JulianCarax84 : @AlbertoManca @LicenzaAntonio Nessuno ha detto che l'arbitraggio ha influito sulla sconfitta meritata. Dico che tra… -