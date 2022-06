(Di sabato 18 giugno 2022) Berlino, 18 giu. (Adnkronos) - La Federazione Tedesca di Sci e altri tre organismihanno avviato un'azione legale presso la Corte Arbitrale dello Sport (Tas) a seguito dell'di Johan Eliasch adella Fis, la Federazione Internazionale di Sci. Fonti vicine alla questione hanno spiegato alla dpa che i tedeschi, insieme alledi Austria, Svizzera e Croazia, stanno presentando una denuncia. Eliasch è stato elettoper almeno altrianni alla fine di maggio. L'imprenditore anglo-svedese non aveva candidati rivali al congresso Fis di Milano. Eliasch ha ricevuto il 100% dei voti espressi, ma non tutti i delegati hanno votato. Su richiesta dei delegati, è stato effettuato uno scrutinio segreto anziché per acclamazione, ma i critici ...

Sci: quattro federazioni nazionali ricorrono al Tas per elezione presidente Fis Berlino, 18 giu. (Adnkronos) - La Federazione Tedesca di Sci e altri tre organismi nazionali hanno avviato un'azione legale presso la Corte Arbitrale ...Il conto alla rovescia per l'apertura della stagione dello sci estivo è iniziata. Gli impianti che portano al Plateau Rosà apriranno il 25 giugno e rimarranno aperti fino al 4 settembre accogliendo sc ...