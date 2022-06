Scherma, Garozzo, Marini ed Avola in semifinale agli Europei nel fioretto! Foconi manca il poker di un soffio (Di sabato 18 giugno 2022) L’Italia sfiora un clamoroso poker nell’individuale di fioretto maschile agli Europei di Antalya. Tommaso Marini, Daniele Garozzo e Giorgio Avola si sono qualificati per la semifinale, mentre Alessio Foconi ha mancato l’accesso alla zona medaglia per due sole stoccate. A privare la squadra azzurra di un risultato storico è stato il francese Maximilien Chastanet, che ha superato l’azzurro per 15-13. Ad affrontare il transalpino sarà ora Tommaso Marini, che ha superato nei quarti di finale l’altro francese Alexandre Sido con un perentorio 15-6. Il nativo di Ancona è alla sua prima semifinale europea della carriera, ma è reduce da una brillantissima Coppa del Mondo, dove ha ottenuto la ... Leggi su oasport (Di sabato 18 giugno 2022) L’Italia sfiora un clamorosonell’individuale di fioretto maschiledi Antalya. Tommaso, Danielee Giorgiosi sono qualificati per la, mentre Alessiohato l’accesso alla zona meda per due sole stoccate. A privare la squadra azzurra di un risultato storico è stato il francese Maximilien Chastanet, che ha superato l’azzurro per 15-13. Ad affrontare il transalpino sarà ora Tommaso, che ha superato nei quarti di finale l’altro francese Alexandre Sido con un perentorio 15-6. Il nativo di Ancona è alla sua primaeuropea della carriera, ma è reduce da una brillantissima Coppa del Mondo, dove ha ottenuto la ...

