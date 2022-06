Scherma | Europei Antalya 2022 | Navarria dopo il bronzo | “Dedica alla mia famiglia”

(Di sabato 18 giugno 2022) “Con questa gara ho dimostrato che laè composta da un aspetto fisico, uno tecnico e uno mentale. Dal punto di vista fisico e tecnico non posso essere al 100%l’operazione al ginocchio di inizio stagione, oggi è stata una gara gestita bene mentalmente. Sono contenta di essere qui e lo devofiducia del CT Dario Chiadò e al lavoro fatto con il mio team, che è stato particolarmente intenso, perché mai avevo dovuto recuperare da un intervento chirurgico.l’operazione mi ero data come obiettivo proprio l’Europeo. Lava a mio papà che è stato con me e mi ha sostenuto nei due giorni passati in ospedale. E ovviamente a tutta la mia“. Queste sono le recenti dichiarazioni di Maraaver conquistato una ...

Eurosport_IT : ?????????????? ???????????? ?? ?????????? ?????????? ?? Che forza le nostre ragazze, sul podio agli Europei di Scherma di Antalya!! Fantast… - Agenzia_Ansa : Podio tutto italiano ai campionati europei di Scherma di Antalya: Daniele Garozzo è il nuovo campione d'Europa nel… - Coninews : TRIPUDIO TRICOLORE ?????? Agli Europei di Antalya la gara di fioretto maschile parla italiano con l'oro ?? di Daniele… - usatoscherma : RT @LucailCasa: Tripletta italiana nel fioretto agli Europei di scherma: Garozzo batte in finale Marini, bronzo per Avola - usatoscherma : RT @RomaSportsNetw: È grande Italia, é grande ???????? ?? Arriva nei Campionati Europei di Scherma l'oro nel fioretto maschile per @GarozzoDani… -

Podio tutto italiano ai campionatididi Antalya: Daniele Garozzo è il nuovo campione d'Europa nel fioretto maschile. In finale ha battuto 15 - 9 l'altro azzurro Tommaso Marini. Medaglia di bronzo per Giorgio Avola. ...Giornata indimenticabile per l'Italia nel fioretto maschile aglididi Antalya, in Turchia, dove arriva una tripletta storica. Medaglia d'oro per Daniele Garozzo , che ha battuto in finale l'altro azzurro Tommaso Marini per 15 - 9. Bronzo per ...Le recenti dichiarazioni di Mara Navarria, dopo aver conquistato una medaglia di bronzo in occasione degli Europei di fioretto in quel di Antalya. Medaglia inattesa dopo un recente intervento chirurgi ...Non accadeva dal 2015, Daniele Garozzo è il nuovo campione d’Europa. Le italiane della spada portano a casa due medaglie ...