Scherma | agli Europei l’Italia sale a sette medaglie | spada e fioretto sul podio

Eurosport_IT : ?????????????? ???????????? ?? ?????????? ?????????? ?? Che forza le nostre ragazze, sul podio agli Europei di Scherma di Antalya!! Fantast… - Coninews : TRIPUDIO TRICOLORE ?????? Agli Europei di Antalya la gara di fioretto maschile parla italiano con l'oro ?? di Daniele… - lukealb : RT @Coninews: TRIPUDIO TRICOLORE ?????? Agli Europei di Antalya la gara di fioretto maschile parla italiano con l'oro ?? di Daniele #Garozzo,… - LaStampa : Scherma: agli Europei tripletta Italia nel fioretto maschile, l’oro a Garozzo - GiulioNotturni : #Italia sul tutto d'Europa nel #fioretto maschile. #Garozzo, #Marini e #Avola Oro, Argento e Bronzo agli europei di… -

Storica tripletta per l'Italia nel fioretto maschileEuropei didi Antalya, in Turchia. Medaglia d'oro per Daniele Garozzo , che ha battuto in finale l'altro azzurro Tommaso Marini per 15 - 9. Bronzo per Giorgio Avola , che nella finale di ...Non solo dal nuoto, anche laha regalato tante soddisfazioni ai colori italiani. Daniele Garozzo è il nuovo campione d'Europa nel fioretto maschile, il siciliano si è messo al collo la prima medaglia d'oro della ...Secondo titolo continentale per il 29enne di Acireale: battuto l'altro siciliano in semifinale, il marchigiano si arrende in finale ...Il 29enne di Acireale, dopo aver vinto il "derby siciliano" in semifinale, batte il marchigiano in finale e conquista il secondo titolo continentale in carriera ...