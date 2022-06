Sassari, neonata trovata senza vita a cinque giorni dal parto: la famiglia indagata per “abbandono di incapace”, si attende l’esito dell’autopsia (Di sabato 18 giugno 2022) Sono in corso le indagini sul caso della neonata ritrovata senza vita a Burgos, paese di 870 abitanti nella provincia di Sassari. La bambina aveva appena 5 giorni ed era stata partorita in casa dalla madre 28enne, e non di 18 anni come era stato comunicato inizialmente: la donna, assieme alla sorella e ai genitori, sono stati ora iscritti nel registro degli indagati con l’ipotesi di reato di abbandono di incapace e verrano sentiti dal pm nei prossimi giorni. Restano in dubbio le cause e l’esatta data del decesso: per questo la Procura di Nuoro ha già disposto l’autopsia sul corpo della piccola, affidando l’incarico al medico legale di Cagliari Alberto Chighine. L’esame verrà effettuato nell’istituto di patologia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 18 giugno 2022) Sono in corso le indagini sul caso dellaria Burgos, paese di 870 abitanti nella provincia di. La bambina aveva appena 5ed era statarita in casa dalla madre 28enne, e non di 18 anni come era stato comunicato inizialmente: la donna, assieme alla sorella e ai genitori, sono stati ora iscritti nel registro degli indagati con l’ipotesi di reato didie verrano sentiti dal pm nei prossimi. Restano in dubbio le cause e l’esatta data del decesso: per questo la Procura di Nuoro ha già disposto l’autopsia sul corpo della piccola, affidando l’incarico al medico legale di Cagliari Alberto Chighine. L’esame verrà effettuato nell’istituto di patologia ...

