Sassari, neonata di 5 giorni morta in casa: la mamma e i familiari indagati per abbandono

Una neonata di cinque giorni è stata trovata morta a Burgos, in provincia di Sassari, dopo essere stata partorita in casa. Si indaga sulle cause della morte: tra le ipotesi degli inquirenti, che la piccola sia morta di fame perché non nutrita adeguatamente dopo il parto. La madre 28enne della bambina e i suoi familiari, i genitori e la sorella (che erano presenti nell'abitazione dove è stato rinvenuto il cadavere), sono stati indagati dalla Procura di Nuoro per abbandono di incapace.

