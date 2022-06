Sardegna, neonata morta in casa: indagati madre, zia e nonni (Di sabato 18 giugno 2022) (Adnkronos) – Svolta sulla morte della neonata di appena 5 giorni trovata morta in casa, a Burgos (Sassari), in Sardegna. La madre, la sorella della donna e i loro genitori sono stati iscritti nel registro degli indagati su disposizione del sostituto procuratore di Nuoro, Giorgio Bocciarelli. Il decesso della neonata è arrivato in un contesto di degrado con una gravidanza nascosta al paese con meno di mille abitanti e un parto in casa a cui non sarebbero seguite adeguate cure per la piccola né registrazioni all’anagrafe. I soccorritori del 118 hanno ricevuto una richiesta di aiuto e quando sono arrivati in una casa di Burgos hanno trovato il corpicino senza vita di una bimba di cinque giorni che sembrava denutrita e poco curata. ... Leggi su italiasera (Di sabato 18 giugno 2022) (Adnkronos) – Svolta sulla morte delladi appena 5 giorni trovatain, a Burgos (Sassari), in. La, la sorella della donna e i loro genitori sono stati iscritti nel registro deglisu disposizione del sostituto procuratore di Nuoro, Giorgio Bocciarelli. Il decesso dellaè arrivato in un contesto di degrado con una gravidanza nascosta al paese con meno di mille abitanti e un parto ina cui non sarebbero seguite adeguate cure per la piccola né registrazioni all’anagrafe. I soccorritori del 118 hanno ricevuto una richiesta di aiuto e quando sono arrivati in unadi Burgos hanno trovato il corpicino senza vita di una bimba di cinque giorni che sembrava denutrita e poco curata. ...

