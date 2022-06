Sapiens un solo Pianeta: anticipazioni puntata 18 giugno 2022 (Di sabato 18 giugno 2022) Sapiens un solo Pianeta va in onda stasera in tv sabato 18 giugno 2022 in prima serata su Rai 1. Torna con la nuova edizione il programma di divulgazione scientifica con Mario Tozzi. Di seguito ecco tutte le anticipazioni sulla nuova puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING REPLICA È possibile immaginare una società senza combustibili fossili? Le energie rinnovabili saranno sufficienti a sostituirli? Il nucleare è una valida alternativa? L’auto elettrica inquina? Chi blocca la transizione energetica? Interrogativi al centro dell’ultimo appuntamento con “Sapiens – un solo pianeta”, in onda sabato 18 giugno alle 21.20 su Rai 3. Il modello di sviluppo economico, sociale e culturale dei Sapiens, è spinto, sostenuto e ... Leggi su cubemagazine (Di sabato 18 giugno 2022)unva in onda stasera in tv sabato 18in prima serata su Rai 1. Torna con la nuova edizione il programma di divulgazione scientifica con Mario Tozzi. Di seguito ecco tutte lesulla nuova. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING REPLICA È possibile immaginare una società senza combustibili fossili? Le energie rinnovabili saranno sufficienti a sostituirli? Il nucleare è una valida alternativa? L’auto elettrica inquina? Chi blocca la transizione energetica? Interrogativi al centro dell’ultimo appuntamento con “– un solo pianeta”, in onda sabato 18alle 21.20 su Rai 3. Il modello di sviluppo economico, sociale e culturale dei, è spinto, sostenuto e ...

