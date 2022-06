San Marino | bambino svizzero ruba ovetto ma poi scrive una lettera di scuse al negoziante

(Di sabato 18 giugno 2022) "Mi è arrivata una raccomandata dalla Svizzera, scritta a mano con all'interno 10 euro, comedidi un padre il cui figlio mi avrebbeto in gita unKinder". Lo racconta sui social Danilo Chiaruzzi, titolare di un negozio di alimentari in centro a Sane la storia sta raccogliendo molti commenti e condivisioni.

Un ragazzino ruba un ovetto di cioccolata, poi si pente e invia una lettera di scuse e 10 euro al commerciante. Un bimbo residente in Svizzera ruba un cioccolatino in un negozio di San Marino… Si pente, chiede scusa e rimedia. San Marino. Bambino ruba un ovetto, poi si pente e manda 10 euro al negoziante: 'Mi scuso'. Benjamin, 12 anni, svizzero, ruba ovetto Kinder a San Marino e poi si pente Invia lettera di scuse al proprietario del negozio.

Nelle righe scritte in tedesco il bambino di nome Benjamin confessa il furto di un ovetto Kinder, compiuto nel negozio di Chiaruzzi a fine maggio. Aveva rubato un ovetto di cioccolato, bimbo svizzero ...