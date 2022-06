' Saluti romani durante la festa' Allievi carabinieri nella bufera L' Arma | ' No | solo cori da stadio'

Pubblicità

Un frame del video che mostrerebbe iin un locale fiorentino Braccia alzate e tese in avanti immortalate in un video che ha innescato una polemica. Quel gesto, compiuto da partecipanti ai festeggiamenti in un locale ...' durante una festa, in un locale fiorentino mercoledì scorso, per la fine dell'anno di corso della Scuola marescialli e brigadieri di Firenze. E' quanto riporta oggi il Tirreno, facendo ...Braccia alzate e tese in avanti immortalate in un video che ha innescato una polemica. Quel gesto, compiuto da partecipanti ai festeggiamenti in un locale fiorentino che vedeva riuniti allievi della S ...Sui social un video della festa di fine corso degli allievi marescialli: "Fanno il saluto romano". In una nota il comando generale respinge le accuse. "Ma per trasparenza inviato il filmato alla procu ...