Saluti romani alla festa degli allievi carabinieri, il video ai pm. L'Arma: "Solo cori da stadio" (Di sabato 18 giugno 2022) alla procura di Firenze i fotogrammi sul presunto gesto fascista di allievi carabinieri. Il Comando provinciale invia il filmato della festa di chiusura del corso annuale Leggi su iltirreno.gelocal (Di sabato 18 giugno 2022)procura di Firenze i fotogrammi sul presunto gesto fascista di. Il Comando provinciale invia il filmato delladi chiusura del corso annuale

Pubblicità

pluto073 : RT @ISentinellidi: Se erano solo cori da stadio perché togliere il video? Del resto non esistono precedenti nelle forze dell’ordine di nost… - Fen_church : RT @domeniconaso: Ci fa orrore il discorso urlato della Meloni in Spagna? Ci fa orrore la Donazzan e la sua recidiva crudeltà su Chloe Bian… - GianfrancoDAlo1 : RT @confundustria: Saluti romani alla festa degli allievi Marescialli dei Carabinieri a Firenze. Rintracciati e promossi direttamente Colo… - BachBad : RT @GianpaoL0: Saluti romani alla festa degli allievi carabinieri. Questo sono le guardie: fascisti. Non fidatevi, non collaborate, non chi… - fastidiopessimo : Perché quelli che fanno il saluto romano allo stadio sono bella gente infatti... ?? -