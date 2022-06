Salute, i rischi causati da milza ingrossata nelle neoplasie mieloproliferative (Di sabato 18 giugno 2022) Roma, 18 giu. (Adnkronos Salute) - Sono patologie onco-ematologiche rare croniche ad andamento progressivo e generalmente lento, ma con sintomi e complicanze importanti, come la trombosi; in alcuni pazienti possono evolvere in altre malattie del sangue, quali la leucemia acuta. Sono le neoplasie mieloproliferative, un gruppo di malattie caratterizzate dal cattivo funzionamento delle cellule che danno vita ai globuli rossi, globuli bianchi e piastrine. Si chiamano cellule ematopoietiche staminali e la presenza di alcune mutazioni fa sì che il loro comportamento sia alterato. Una possibile conseguenza è la moltiplicazione delle cellule ematopoietiche nella milza e nel fegato. Ecco perché spesso queste patologie causano splenomegalia, cioè un aumento delle dimensioni della milza. È quanto riporta un ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 18 giugno 2022) Roma, 18 giu. (Adnkronos) - Sono patologie onco-ematologiche rare croniche ad andamento progressivo e generalmente lento, ma con sintomi e complicanze importanti, come la trombosi; in alcuni pazienti possono evolvere in altre malattie del sangue, quali la leucemia acuta. Sono le, un gruppo di malattie caratterizzate dal cattivo funzionamento delle cellule che danno vita ai globuli rossi, globuli bianchi e piastrine. Si chiamano cellule ematopoietiche staminali e la presenza di alcune mutazioni fa sì che il loro comportamento sia alterato. Una possibile conseguenza è la moltiplicazione delle cellule ematopoietiche nellae nel fegato. Ecco perché spesso queste patologie causano splenomegalia, cioè un aumento delle dimensioni della. È quanto riporta un ...

Pubblicità

italiaserait : Salute, i rischi causati da milza ingrossata nelle neoplasie mieloproliferative - Adnkronos : Su 'Alleati per la Salute' focus sulla splenomegalia dovuta alle patologie onco-ematologiche rare. - LocalPage3 : Salute, i rischi causati da milza ingrossata nelle neoplasie mieloproliferative - CARLA78120656 : Mi domando se con questo caldo umido, anomalo per la stagione,chi ha un po' d' aria condizionata e boccheggia,per r… - QdSit : ENNA - L’Azienda sanitaria provinciale ha redatto il Piano per fronteggiare i rischi per la salute provocati dalle… -