Salernitana | il piano per Bonazzoli

Pubblicità

atalantagese : RT @tuttoatalanta: Bologna, Lovato in dirittura d'arrivo: il difensore rifiuta la Salernitana e sceglie Mihajlovic - tuttoatalanta : Bologna, Lovato in dirittura d'arrivo: il difensore rifiuta la Salernitana e sceglie Mihajlovic… - TuttoSalerno : Calciomercato Salernitana, De Luca se non rinnova Djuric: il piano dei granata - SampNews24 : Calciomercato Sampdoria, De Luca se non rinnova Djuric: il piano della Salernitana - ZonaBianconeri : RT @tabellamercatob: Tra due settimane via al #Calciomercato Trattative 'calde' #SerieB /1 Due 'nobili' retrocesse #Cagliari: si punta a F… -

tuttosalernitana.com

... la figura di Enzo Pastore, grande dirigente sportivo, tifoso della, ex presidente del ...Enzo Pastore e che ha lasciato un grande vuoto in tutti noi deve sempre essere posta in primo...Tra le più interessanti c'è stato il Pomigliano ed alcune della zona. Il Pomigliano era ... Per me è stato un anno importante suldell'esperienza. Ringrazio anche il supporto della ... Calciomercato Salernitana, De Luca se non rinnova Djuric: il piano dei granata Calciomercato Sampdoria, Manuel De Luca piace alla Salernitana in caso di non rinnovo di Djuric: la strategia del club Accantonato per il momento Federico Bonazzoli, per il quale la Salernitana non ha ...Il calciatore della Salernitana sottolinea che col suo passaggio al team ... «E’ qualcosa di nuovo per me e quindi mi sto adattando pian piano a questa nuova realta. Quando avrò l’opportunità cercherò ...