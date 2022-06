Sachsenring, un dominio Ducati nelle libere Lampo Bagnaia: ultima chance per la super rimonta (Di sabato 18 giugno 2022) di Marco Galvani Il venerdì del Gp di Germania è 'griffato' made in Italy. Cinque Ducati e una Aprilia nelle prime due file. Con Pecco Bagnaia che firma non soltanto la pole provvisoria, ma anche il ... Leggi su quotidiano (Di sabato 18 giugno 2022) di Marco Galvani Il venerdì del Gp di Germania è 'griffato' made in Italy. Cinquee una Apriliaprime due file. Con Peccoche firma non soltanto la pole provvisoria, ma anche il ...

